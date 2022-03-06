Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı

Her paylaşımı olay olan güzel manken didem Soydan bu sefer de fermuarlı tulumunun önünü açıp verdiği poz ile sosyal medyayı salladı.

Bir dönem Twitter'da çok aktif olan model Didem Soydan paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor. "Hesabımı sildim bakmamak için" diyen Soydan Instagram'da ise bir hayli aktif. Yaptığı işleri paylaşan Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi.

Doha'ya çekim için giden Didem Soydan siyah tulumuyla pozlarını paylaştı. Güzel model tulumun fermuarını göbeği kadar indirip için sütyen dahi giymediğini gösterdi.

Soydan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. İddialı tarzıyla her zaman beğeni toplayan model göğüs dekoltesini sergileyip fermuarını kapadı.