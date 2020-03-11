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  3. 11 Mart 2020 13:12

Didem Soydan'dan itiraf: ''Çok hoşlandığım bir çocuk var''

Ünlü manken Didem Soydan, önceki gün Güray Gürsel'in sorularını yanıtladı. Ünlü manken, "Hoşlandığım bir çocuk var" diyerek açıklama yaptı.

Didem Soydan'dan itiraf: ''Çok hoşlandığım bir çocuk var''
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Geçtiğimiz aylarda Lider Şahin ile ilişkisini bitiren manken Didem Soydan, konuk olduğu bir YouTube kanalında itirafta bulundu.

Soydan, "İlk buluşma öncesi gerginlik olur mu?" sorusuna, "Aslında ben date'e çıkıyorsam ki sık date'e çıkmam. Yani bekar olduğum halimde flört ediyorum ama benim date'e çıkmam için çok beğeniyor olmam lazım. Ben zaten en ufak bir şeyde heyecanlanan ve onun enerjisini yaşayan bir insanım. Bir de heyecanlanmayı seviyorum. O yüzde heyecanlı olurum. Davranış bozukluğu sergilerim yani" dedi.

Ünlü manken, bir erkekte sevdiği giyim tarzını açıklayarak, "Serseri diye tabir ettiğimiz bir görünüm beni etkiliyor tabi ki. Bu ne derseniz; Bembeyaz bir tişört, deri bir ceket, botları etkiler" ifadelerini kullandı.

Gürsel'in, "Senin için hazırlanmış olması hoşuna gider mi?" sorusuna ise Didem Soydan, şu şekilde cevap verdi:

Benim çok hoşlandığım bir çocuk var. Geçenlerde onunla buluştuğumda, "Ay canım ne kadar hoş olmuşsun" dedi. Ama date için buluşmadık. Arkadaş ortamında bir araya geldik. Daha önce de görüştüğüm bir arkadaşımdı, tekrar görüşmeye başladık.

Çok da komik, espirili bir çocuktur. "Olmuş mu üzerimdekiler?" dedi. "Sen geleceksin diye giyindim, sen seversin bu tarz" dedi. "Uf çok tatlı olmuşsun" dedim. Mesela bu da bir şeydi. Hazırlandığını söyledi ama o kadar tatlı bir şekilde söyledi ki oldu mesela o hazırlanma benim için. Giyinmiş belli.

Soydan, "İlişkilerini eskilerle karşılaştırır mısın?" sorusuna, "Ben herkesin aklında kalan bir kişi olduğuna inanıyorum. Benim de aklımda ve kalbimde yer edinmiş biri var mesela. Benim kıyasladığım oluyor belki yanlışa düşüyorum ama... Birkaç ilişkimde birkaç date'imde kıyasladığım da olmuştur" yanıtını verdi.

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