Dilan Polat'ın astroloğundan Dilan Polat için dikkat çeken iddia
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevi günleriyle ilgili ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Dilan Polat'ın cezaevinde kendisini ziyaret edebilecek 3 kişiden biri olarak seçtiği astroloğu Hilal Saraç, Dilan Polat'ın cezaevinden çıkacağı tarihi açıkladı.
Eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat'ın cezaevinde kendisini ziyaret edebilecek 3 kişiden biri olarak astroloğu Hilal Saraç'ın adını cezaevi yönetimine vermişti.
Dilan Polat'ın bu kararı kısa bir süre önce medyada yer bulurken, gözler de Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç'a çevrilmişti.
Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Dilan'ın yıldız haritasına bakıp, tutuklanacağını söylemiştim. Avukatı aracılığıyla 'Bana ne olacak' diye haber gönderdi. Haritasına baktım. Şubat, mart ya da nisanda cezaevinden çıkacak" dedi.
▪Dilan Polat cezaevine girmeden önce ona ne söyledi? Tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat nasıl tepki verdi?— Habertürk TV (@HaberturkTV) December 21, 2023
📌Astrolog Hilal Saraç Habertürk'e konuştu.
▪"Dilan ne zaman çıkacağını soruyor."
Habertürk TV Muhabiri @ceylanseverr ve Kameraman Alpcan Sayılı'nın #ÖzelHaberi. pic.twitter.com/eYZyo5bTni
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