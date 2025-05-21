Dilan ve Engin Polat çifti ölümden döndü

Dilan ve Engin Polat çifti, Mardin yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından açıklama yapan Dilan Polat, ''Ölümden döndük'' dedi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişti. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve makyöz Mustafa Aktaş, güzellik merkezi şube açılışı için gittikleri Güneydoğu turu sırasında Mardin yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Yolda aniden beliren kamyon lastiği, ekibin içinde bulunduğu araca çarptı.

Kazanın hemen ardından yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Dilan Polat, "Felaket bir kaza atlattık. Yolda duran kamyon lastiği bir anda önümüze çıktı" sözlerini kullandı.

Aracın içinde bulunan makyöz Mustafa Aktaş ise yaşadıkları kazaya ilişkin olarak, "Fena nazara geldik. Arabanın altı yerden koptu sanki, radyatör bile delindi" diyerek paylaşımda bulundu.