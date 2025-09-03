  1. Anasayfa
Dublörü işten çıkarılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ sessiz kalmadı
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan'ın işten çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem'' dedi.

Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan’ın işten çıkarıldığını açıklamasının ardından, başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sette büyük bir ekip halinde çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz.”

Mehmet Tan ile birkaç kez aynı sette çalıştığını belirten Tatlıtuğ, dublörün işten çıkarılmasıyla ilgili hukuki sürece dair yorum yapamayacağını ifade etti. Ancak, set emekçilerinin işsiz kalmasını istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.”

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan, işten çıkarıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir sahne arkası görüntüsünde, Tatlıtuğ’un dizideki tehlikeli sahnelerinden birinde dublör kullandığı ortaya çıkmıştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada "Ateşi bile dublörü yakıyor", “Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” yorumları yapıldı.

Dublör Mehmet Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sahnenin gündeme gelmesinin ardından işine son verildiğini duyurdu. Tan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi.”

Bölüm başına 1 milyon TL alan Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün yer aldığı sahne olay oldu

 

