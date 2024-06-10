Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın 2 başarılı ismi Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'ün dans görüntüleri gündem oldu.

Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a uçan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Pazartesi günü saat 12.00'de çıkacağı Tayland maçı öncesi moral yemeğinde buluştu.

Ay-Yıldızlı gururlarımız moral yemeğindeki neşeli halleriyle ilgi odağı oldu. Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'ün dans ettikleri anlara da sosyal medyada hem paylaşım, hem de beğeni yağdı.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong’da mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

3.Hafta – Hong Kong/Çin

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya