  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov

Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov

Güncelleme:

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın 2 başarılı ismi Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'ün dans görüntüleri gündem oldu.

Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a uçan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Pazartesi günü saat 12.00'de çıkacağı Tayland maçı öncesi moral yemeğinde buluştu.

Ay-Yıldızlı gururlarımız moral yemeğindeki neşeli halleriyle ilgi odağı oldu. Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'ün dans ettikleri anlara da sosyal medyada hem paylaşım, hem de beğeni yağdı.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong’da mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

 

Etiketler ebrar karakurt Simge Aköz dans moral yemeği filenin sltanları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Cem Yılmaz açıkladı: Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor Cem Yılmaz açıkladı: Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda Yine, yeniden doğal gaz desteği masada Yine, yeniden doğal gaz desteği masada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar