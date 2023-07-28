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Ebru Polat '1 kahve, 1 kumru ve 1 su'ya ödediği paraya isyan etti

Ebru Polat '1 kahve, 1 kumru ve 1 su'ya ödediği paraya isyan etti
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Erotik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat sosyal medya hesabından, kahve, su ve kumru için ödediği paraya isyan etti.

Kendi markasını çıkaran Ebru Polat, günlük kazancıyla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını söyleyerek gündeme gelmişti.

Son günlerde yazlığını yaptırmaya çalışan ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat artan zamlara da sessiz kalmıyor.

Ebru Polat son paylaşımında 1 kahve, 1 kumru ve 1 suya 350 TL ödeyince çok sinirlendi.

Polat "Kahve tek başına 80 TL. Havaalanındaki kafeler siz insanları göz göre göre aptal yerine koyuyorsunuz. Hadi d..kleyin de bu kadar da değil be kardeşim" diyerek isyan etti.

Etiketler ebru polat kahve su hesap
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