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Ebru Polat bu sefer arkadaşını ifşa etti!: Yatmak istedi...

Ebru Polat bu sefer arkadaşını ifşa etti!: Yatmak istedi...

Takipçileriyle soru-cevap yapan ve zaman zaman da +18 itirafları paylaşmaktan çekinmeyen Ebru Polat son olarak kendi başına gelen bir olayı paylaştı.

Geçtiğimiz gün takipçisinin "Ormanda grup seks yaptık" itirafını sosyal medyadan paylaşarak gündeme gelen Ebru Polat bu sefer de kendi başına gelen bir olayı ifşa etti. Takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Ebru Polat eski dostunun kendisine attığı kazığı anlattı.

Ebru Polat "En buyük darbeyi kimden yedin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

 "En yakın kız arkadaşım sırlarımı erkek arkadaşıma anlatıp onunla yatmak istemişti. Tek ve sağlam darbe, başka da olmadı."

"AZGINSINIZ" TEPKİSİ
Ebru Polat bir takipçisinin "Ormanda grup seks yaptık" itirafına ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki göstermişti.

Etiketler Ebru Polat ifşa
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