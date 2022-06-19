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  3. Ebru Polat'tan takipçisine olay yanıt: Ya cücedir, ya yalaktır, ya tombalaktır...

Ebru Polat'tan takipçisine olay yanıt: Ya cücedir, ya yalaktır, ya tombalaktır...

Ebru Polat'tan takipçisine olay yanıt: Ya cücedir, ya yalaktır, ya tombalaktır...

Sosyal medyada iddialı paylaşımlara imza atan Ebru Polat, kendisini eleştiren takipçisine sert bir yanıt verdi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat son zamanlarda sık sık kendisine gelen itiraf mesajlarını paylaşarak dikkat çekiyor.

Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat klip çekiminden anları paylaştı ve "Kamera arkasında da tıpkısının aynısı olmak diye bir şsey var... Bazıları 200 kilo iken klipte üstten çek alttan çek yandan daralt yüze filtre derken bebek, sokakta şebek" yorumunu yaptı.

Bu yorum bazı takipçileri rahatsız etti. Ebru Polat'ın bir takipçisi fotoğraflarına yaptığı filtreleri hatırlatarak "Postlarını yaptığın Faceapp'lar aklına gelmedi herhalde bunu yazarken" dedi.

 Ebru Polat ise bu yoruma sinirlendi ve ağzını bozdu. Ünlü şarkıcı takipçisine "Hahaha kendi sayfasından yazmaya g.tü yemeyen çevremdeki ezik çantacılardan biri yazmış. Ya cücedir, ya yalaktır, ya tombalaktır" yanıtını verdi.

Etiketler ebru polat polat takipçi
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