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Ebru Şancı'nın eşiyle olan pozuna yorum yağdı

Ebru Şancı'nın eşiyle olan pozuna yorum yağdı

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, eşiyle olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski model Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde 3 çocuğu olan Şancı şu sıralar kış tatili yapıyor. Kocasıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şancı son olarak ünlü futbolcunun gölüyle ilgili bir paylaşım yaptı ve "Biraz da sakin olsan" yorumunda bulundu.

 Maçların ardından tatilde ailesine katılan Alpaslan Öztürk karısıyla da karda poz verdi. Ebru Şancı'nın kocasıyla aşk pozunu paylaşıp "Seviyorum be" notunu düştü.




Genellikle Şancı'nın koyduğu fotoğraflarda kocasının hiç gülümsememesi dikkat çekiyordu. Ancak ünlü futbolcu bu sefer ters köşe yaptı. Şancı'nın aşk pozunu görenler ise "Hayret kocan gülüyor" yorumlarında bulundu.

Etiketler ebru şancı Alpaslan Öztürk
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