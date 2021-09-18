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  3. Mutluluğu 3 ay sürdü! Ece Erken'den dikkat çeken hamle

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı mı?

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı mı?

Sunucu Ece Erken, 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip, soyadını kaldırdığı görüldü.

Sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eşi ile nikah fotoğrafını “Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu ekledi.

Bir süredir eşi ile birlikte görüntü vermeyen Ece Erken'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

Erken önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı.

Ünlü sunucunun bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

Haberler karşısında sessiz kalan Ece Erken, oğlu Eymen'i de alıp tatile çıktı.

Etiketler ece erken şafak Mahmutyazıcıoğlu instagram
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