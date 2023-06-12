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Eda Taşpınar'ın ''camide fotoğraf'' soruşturmasında karar çıktı

Eda Taşpınar'ın ''camide fotoğraf'' soruşturmasında karar çıktı
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"Camide uygunsuz fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle" hakkında yüzlerce şikâyet başvurusu yapılan moda tasarımcısı Eda Taşpınar hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Eda Taşpınar, İstanbul Sultanahmet’teki bir otelin yerleşkesinin içinde bulunan tarihi bir camii içerisinde fotoğraf çektirerek bu kareyi sosyal medyada paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Taşpınar söz konusu fotoğraf karesini sildi.

Ancak tepkiler dinmek bilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Taşpınar hakkında yapılan şikayetler tek dosyada birleştirildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, "İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" dedi.

 Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Başsavcılık, Taşpınar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık kararında “Kanun ve gerekçesiyle, şüphelinin savunması ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadı” denildi. Taşpınar hakkında takipsizlik kararı verildi.

(Kaynak)

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