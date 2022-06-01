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Edis'in zor anları! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Edis'in zor anları! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı Edis, konserde babasını yalnız görünce gözyaşlarını tutamadı.

Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Edis'in annesi bir süredir kanser tedavisi görüyor. Şarkıcının babası ise dün akşam Harbiye'de yüzlerce kişiye konser veren oğlunu yalnız bırakmadı. Babasını karşısında tek başına gören Edis ise duygusal anlar yaşadı.

"SON 6 AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ"
Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir'de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini belirtti. Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan genç şarkıcı, "Böyle ağlayan biri değilimdir. Son 6 ayımız ailecek çok zor geçti. Birden babamı karşımda görünce kötü oldum. Annem şu an İzmir'de ve son kemoterapisini alıyor. Bitiriyoruz her şeyi. Babamı da yalnız görünce duygulandım kusura bakmayın. Mahvettim ya" dedi.

Etiketler edis kanser tedavisi
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