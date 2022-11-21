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Efsane zombi dizisi The Walking Dead, ekranlara veda etti

Efsane zombi dizisi The Walking Dead, ekranlara veda etti
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Tüm dünyada 12 yıl boyunca büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi The Walking Dead, final yaparak ekranlara veda etti.

İlk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan The Walking Dead isimli dizi dün yayınlanan, "Rest in Peace" isimli final bölümüyle ekranlara veda etti.

ABD'de yayımlanan zombi dizisi The Walking Dead 11. sezon 24. bölümüyle final yaptı. The Walking Dead'in finali ise 90 dakikalık bir bölüm olarak yayınlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.

"HERKES HAYATTA KALAMAYACAK"
Dizinin son bölümünde Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadeleyi konu alındı.

Dizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line‘a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını söylemişti.

Etiketler zombi dizi
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