Erkan Can dolandırıcılık filmine konu oldu

Ünlü oyuncu Erkan Can, başrolünde yer aldığı ve telefon dolandırıcılığının anlatıldığı Meşru Gayrimeşru filminde kendisinin de dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğü için rol aldığını açıkladı.

Yapımcılığını Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği ve 27 Eylül'de vizyona girecek olan Meşru Gayrimeşru filminin Zorlu Center’da gerçekleşen ön gösterimine oyuncuları da katıldı. Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan başrol oyuncusu Erkan Can, neden filmde oynadığını anlattı.

Erkan Can, kendisinin de dolandırıldığını anlatarak, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes” dedi.