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Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı

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Erman Toroğlu, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Toroğlu'nun yatak odasındaki çekmeceden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu program için Bodrum'daki yazlığının kapılarını açtı. Toroğlu'nun yatak odasında aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cop, göz yaşartıcı sprey ve tokmak bulunan yatak odası için Evrim Akın, "Bun burada stres olurum" yorumunu yaptı.

AFRİKA'DAN SOPA, GÜNEY KORE'DEN COP ALDI
Erman Toroğlu, Kanal D'de yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk oldu. Ünlü yorumcunun, evine hırsız girmesi ihtimaline karşı yatak odasında aldığı önlemler dikkat çekti. Toroğlu'nun yatak odasında Afrika'dan getirdiği sopa, Güney Kore'den aldığı cop ve göz yaşartıcı sprey bulunduğu görüldü.

SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ
Yatak odasından çıkanlar karşısında oldukça şaşırmış olduğu görülen Evrim Akın, "Ben yaşayamam böyle, stres olurum." dedi.

Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı - Resim : 1

Etiketler erman toroğlu evrim akın yatak odası
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