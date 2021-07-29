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Esra Erol'dan eşi Ali Özbir'le aşk pozu

Esra Erol'dan eşi Ali Özbir'le aşk pozu

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" adlı programının sezon finali yapmasıyla ünlü sunucu, soluğu tatilde aldı. Erol, önceki gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla Yalıkavak'ta keyif yaparken görüntülendi.

39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol tatiline devam ediyor. Erol son olarak eşi Ali Özbir'le paylaştığı karesiyle beğeni topladı.

2010 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un, İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol'un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

 Esra Erol paylaşımına "Hayatta arkadaşlık bizimkisi…" notunu düştü. Esra Erol'un paylaşımına ünlü isimlerden beğeni yağdı.

 

Etiketler esra erol aşk pozu paylaşım
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