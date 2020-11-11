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  3. 11 Kasım 2020 12:03

Ezgi Mola'nın verdiği yanıt olay oldu

'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik takıntısı olan kadını canlandıran Ezgi Mola ile bir erkek takipçisinin arasındaki diyalog herkesi güldürdü.

Ezgi Mola'nın verdiği yanıt olay oldu
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik takıntısı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

"SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.

 

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