Farah Zeynep Abdullah bu sefer de rapçi oldu
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Ekranların genç ve güzel yıldızı Farah Zeynep Abdullah bu sefer de Alizade’nin rap şarkısı Anormal'i seslendirdiği anlarla gündem oldu.
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Alizade’nin “Anormal” şarkısını seslendirdiği anlara dair bir video paylaştı.
Hayranlarının şaşkınlıkla izlediği Farah Zeynep Abdullah şarkıcılıkta da oyunculukta olduğu kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.
Farah Zeynep Abdullah, paylaşırken “İzlediğiniz bütün biyografileri unutun” notunu da ekledi.
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