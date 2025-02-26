''Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşk yaşıyor'' denmişti, gerçek ortaya çıktı

Kısa bir süre önce 13 yıllık eşinden boşanan Gökhan Özoğuz'un Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşerken, işin aslı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Athena grubunun solisti ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'un aşk yaşadığı iddiası olay olmuştu.

Bugün bir gazetede yer alan "sürpriz aşk iddiası" sonrasında gözlerin çevrildiği ikiliyle ilgili gerçek de ortaya çıktı.

Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile yeni bir film projesi yaptıklarını açıkladı ve "Ne alaka" diyerek tepki gösterdi.