Farah Zeynep Abdullah’tan Yılmaz Güney’in ailesine: ''Hakimi vurmak yok ama!''

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi kadın döven erkeği" sözlerine dava açacaklarını açıklayan Yılmaz Güney'in ailesine sosyal medya hesabından "Hakimi vurmak yok ama" diyerek yanıt verdi.

9 Eylül 1984’te hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan X hesabından “Yılmaz Güney’in ölümünün 39. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı” paylaşımını yaptı.

Mungan’a yanıt veren Farah Zeynep Abdullah “Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Güney’in ailesi ise Abdullah’ın bu ifadelerine tepki gösterdi ve dava açma kararı aldı.

Avukat Bişar Alinak, Yılmaz Güney’in ailesi adına şu açıklamayı yaptı:

“Yılmaz Güney, kendi sözleriyle kadın haklarına yönelik tavrında ‘kendisini yetersiz bulduğunu ve gelişme değişme çabası olduğunu’ ifade eden, bu başlıkta ona yüzünü dönmüş herkesi dönüşmeye, yine kendi ifadesiyle ‘feodal ve gerici kodlardan’ uzaklaşıp bıkmadan özeleştiriye ve ilerlemeye teşvik etmiş bir sanatçıdır.”

“Toplumda şiddet sarmalının sona ermesi hususunda samimi gayretlerin, kendini bu başlıklarda eleştirmiş, toplumun dönüşmesi ve değişmesi umudunun sembolü olmuş bir sanatçıyı karalamak, hatırasını aşağılamak ve ailesinin kişilik haklarını ihlal etmek en nazik ifade ile hadsizliktir.”

“Bugün Türkiye’de kolluğun, iktidarın, kolladıklarının ve cezasızlık politikalarına, kadınlara, Kürtlere, işçilere, devrimci güçlere, LGBTİ+’lara yönelen sistematik saldırılara karşı ses çıkaramayan yeni dönem sanatçılarının hatırası milyonlara barış ve umudu çağrıştıran Yılmaz Güney’i hedef koymasını, manipülasyona maruz kalan milyonlara göz kırpan samimiyetsiz bir alkış alma hezeyanı olarak görmekteyiz. Tarihi bilinçsizliğin kötülükle sarmalandığı fikirsiz olma durumunu görüyor ve söz sahipleri adına oportünizmin geldiği noktayı kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”

“KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

“Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın açıklamasını bu düzeyde değerlendiriyor, şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüz belirtir, Yılmaz Güney’i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz…”

“Bu ülkedeki hiçbir insanın en ufak haksızlığa veya şiddet içeren davranışa maruz kalmadığı bir gelecek umudunu paylaşıyor ve Yılmaz Güney’in değişime, dönüşüme ve yılmadan mücadele iradesinin bu umudu besleyen bir değer olduğunu vurgulamak istiyoruz. Samimi uyarılarımızı dikkate almayan başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına karışan her birey için her türlü kanuni hakkımızı kullanarak Yılmaz Güney’in manevi hatırasını, ailesinin ve yakınlarının kişilik haklarının muhafazasını sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız.”

Ailenin açıklamasını okuyan Farah Zeynep Abdullah X hesabından bu kez 1974 yılında Yılmaz Güney’in bir hakimi silahla öldürmesine atıfta bulunarak “Hakimi vurmak yok ama” diye yazdı.