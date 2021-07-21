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Fatma Girik'in sağlık durumu için yeni açıklama

Fatma Girik'in sağlık durumu için yeni açıklama

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle yaşadığı Bodrum’da hastaneye kaldırılmıştı. Yeşilçam efsanesinin son sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi.

Fatma Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Oyuncunun menajeri Bircan Silan, şu açıklamayı yaptı: “Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi.” Ünlü oyuncu da “Ben iyiyim” mesajı vermeyi ihmal etmedi.

 Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dukav’ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler fatma girik hastane sağlık durumu
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