Fazıl Say'dan tepki: ''Hak arıyorum''

Dünyaca tanınmış piyanist Fazıl Say, 8 Ocak’ta Wigmore Hall’da, 3 Mart’ta ise Barbican Centre’da konser teklifi alması üzerine geçen ay söz konusu salonlardan gelen vize mektuplarıyla beraber İngiltere Başkonsolosluğu’na başvurdu. Ancak Say’a başlangıç tarihi, başvuruda belirtilen tarihten farklı olarak, 8 Şubat olan bir vize verildi.

‘KIZGIN DEĞİLİM AMA HAK ARIYORUM’

Konuyla ilgili olarak hatayı düzeltmek için konsolosluktan kimseye ulaşamadıklarını belirten Say, daha sonra sildiği Instagram paylaşımının açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yazımı İngilizler-Avrupalılar ve İngiliz meslektaşlarım umarım okur…. Okumaları dileğimle, şunu bilin, kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için! Şu 3 resme bakalım… Cetvelle çizilen sınırlar.. Ortadoğu’da, Kuzey ve Güney Afrika’da… Cetvelle! Hatta bir Güney Afrika ülkesi sınırları için derler ki; ‘Batılı albay, cetvelle çizerken cetveli tutan parmağına kalem çarpmış, haritada orada bombe olmuş’ 3. Resimde var. Filozof Harari (Sapiens kitabı yazarı) yeni kitabında serzenişte; ‘1. Dünya Harbi’nden sonra ve ardında, emperyal güçler, cetvelle sınırları çizerken ne etnisitiye, ne dinlere, ne mezheplere en ufak bir saygı göstermemişlerdi, bedeli en ağır şekilde ödeniyor.’ Buna pek çok filozof şöyle katkıda bulundu zaten; ‘Hatta, iç savaşlar, terör, başkaldırılar yine emperyal güçler tarafından kendi kurdukları devletlere karşı güçlendirilmekte. Çok acı hakikaten.”

Paylaşımında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması konusuna da değinen Say, paylaşımında “İngiltere’nin ‘Brexit’ konusu son yıllarda daha çok tartışıldı. Halbuki, İngiltere hiçbir zaman AB ülkesi değildi ki. Schengen vizesi anlaşmasını imzalamamış, mesela biz Türkler için veya herhangi bir AB dışı ülke için, durumda değişen hiçbir şey yok ki, Brexit’den önce de İngiltere vizesi kuyruklarındaydık, şimdi de… Bizler için Brexit hiçbir şey ifade etmiyor.. Hiçbir şey … İngiltere’den vize almamız hep zordu şimdi de zor, Wigmor Hall’de, Barbican’da konser vermeye giden benim için de zor, yanlış vize konuluyor, uğraştırılıyor… Bir daha gidiliyor, konsolosluk muhatabı yok, vize şirketi var filan… Türkiye, 2-3 yıldır, çift pasaport alabilme imkanı sağladı oradan yırtıyoruz, bir pasaport ile turnedeyken diğer pasaport İngiliz konsolosluğunda, bari işlemi görebiliyoruz, çift pasaport konumumuzdan önce İngiltere’de asla düzenli bir konser hayatım olamadı, vize sorunu, pasaportum haftalarca konsoloslukta kalacak, 1 Londra konseri için, belki 15 diğer konseri bekletmeye alacağım, Viyana, Berlin, Paris, Tokyo? Yahu neden? Kim yapar? Olmasın Londra demek zorunda kaldık; 25 yıl!!! Brexit? Kimin için ne ifade ediyor? Almanya için mi? Ne ama? Açıklayın. Eşit şartlar olsun diyelim? Değil mi?” ifadelerine yer verdi.