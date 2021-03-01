Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu

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Fazil Say Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde kaçan pozisyonlara verdiği tepkiler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Fenerbahçe derbiyi Yunanistanlı yıldız oyuncusu Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazandı. Böylece Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız döndü.
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