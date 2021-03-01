Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu

Fazil Say Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde kaçan pozisyonlara verdiği tepkiler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Fenerbahçe derbiyi Yunanistanlı yıldız oyuncusu Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazandı. Böylece Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız döndü.



