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  3. 01 Mart 2021 14:14

Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı, Trabzonspor Fenerbahçe derbisini izlerken verdiği tepkiler sosyal medyada olay oldu.

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Fazil Say Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde kaçan pozisyonlara verdiği tepkiler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Fenerbahçe derbiyi Yunanistanlı yıldız oyuncusu Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazandı. Böylece Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız döndü.
 
 

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