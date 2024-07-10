Gladyatör 2'den ilk fragman geldi

Tam 24 sene sonra çekilen devam filmiyle geri dönmeye hazırlanan Gladyatör efsanesinden Gladyatör 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Başrolünde Paul Mescal'in yer aldığı Gladyatör 2'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda 24 sene önce olduğu gibi Ridley Scott'ın yer aldığı film, ABD ve Kanada hariç 15 Kasım'da vizyona girecek. ABD ve Kanada'da ise film 22 Kasım'da gösterime sunulacak.

Gladyatör 2, ilk filmde Russell Crowe'un canlandırdığı komutan ve gladyatör Maximus ile aşk yaşayan ve Connie Nielsen'in hayat verdiği Lucilla'nın küçük oğlu Lucius'un hikâyesini anlatacak.

Filmde Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Rory McCann, Derek Jacobi gibi isimler yer alıyor.

Yayınlandığı dönemde oldukça beğeni toplayan film, hem 'en iyi film' oscarını kazanmış hem de başrol oyuncusu Russell Crowe'a 'en iyi aktör' ödülünü kazandırmıştı.