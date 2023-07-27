Gökçek hedef gösterdi; Cem Adrian konseri iptal edildi

Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi Cem Adrian konserini iptal etti. Konser iptali kararının eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cem Adrian'ı hedef göstermesinin hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi, Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında sanatçı Cem Adrian’ın sahne alacağını duyurdu. Cem Adrian duyurusunun ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef aldı.

Gökçek, “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” dedi.

Gökçek’in paylaşımından bir gün sonra ise Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Açıkel, “6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek iptal kararının ardından yaptığı ikinci paylaşımda şöyle dedi:

"NE DEMİŞTİM… “Ama merak etmeyin. Buna müsade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin İnşaallah…” O YİĞİT İNSAN MÜDAHALE ETTİ. KONSER İPTÂL… O YİĞİDE TEŞEKKÜR EDİYORUZ…"