  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gökhan Özoğuz maç yorumu yapanlara isyan etti

Gökhan Özoğuz maç yorumu yapanlara isyan etti

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından maç yorumu yapanlara tepki gösterdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 

Ülkenin her yönden çöktüğünü ifade eden Özoğuz, sahte hesaplarla Trend Topic listesine girenlerle beraber maç yorumu yapanlara da sitem etti. 

Özoğuz şunları yazdı: 

"Hala Maç Tweeti atan var.
Sahte hesaplarla TT.
Ülkede herşey her yönden çökmüş 
Ne maçı yahu ? Hangi maç ?
Neyin Maçı ?
Daha iki ay Aşı yok!
Hergün yüzlerce insan ölüyor.
Tam Kapanma var, İş yok. 
Euro olmuş 10, Dolar 8.5
İnsanlar sürünüyor. 
Hala Maç.
Hadi ordan ya #coronavirus" 

Etiketler athena Gökhan Özoğuz isyan twitter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı
Erkeklere tecavüz eden sapığın 60 kurbanı daha ortaya çıktı!
Bir korkutan açıklama daha: ''Bodrum varyantına hazır olun!''
Polisin olduğu yerde artık bunu yapmak yasak
Büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı
Tam kapanmanın ilk gününde izin belgesi krizi! Binlerce kişi mağdur
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
İkinci el otomobil fiyatlarından kötü haber!
Kimsenin anlamayacağı şekilde kadına nasıl vurulur?
Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!