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Görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi

Görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi
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'Görevimiz Tehlike' serisinin 7. filminin 2. bölümünün bir kısmı İstanbul'da çekilecekti. Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama 2 gün sonra bu kararından vazgeçti.

Tom Cruise’un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yedinci filmi olan ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ilk bölümü gösterime 14 Temmuz’da girdi.

2. bölümü gösterime 28 Haziran 2024’te girecek olan filmin bir bölümünün İstanbul’da çekilmesi planlandı.

2 gün sonra kararından vazgeçti

Geçen pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada’da incelemeler yaptı. Christopher McQuarrie’ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı’ydı.

Habertürk'ün haberine göre, McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı’nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama 2 gün sonra bu kararından vazgeçti.

McQuarrie kararına neden olarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gösterdi.

Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. Habere göre çarşı incelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

Sosyal medyaya sızdırıldı

Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırdı. McQuarrie bunun üzerine da ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ikinci bölümünü İstanbul’da çekmekten vazgeçti.

Etiketler görevimiz tehlike görüntüler sızma sızıntı tom cruise
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