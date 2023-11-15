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Gülben Ergen ''Ne iş yapıyorsun'' diyen takipçisine ayar verdi

Gülben Ergen ''Ne iş yapıyorsun'' diyen takipçisine ayar verdi
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyada bir takipçisinin ''Gülben Ergen ne iş yapıyor bilen var mı?'' paylaşımına verdiği yanıtla gündem oldu.

Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra kurucusu olduğu dernekle birçok anaokulu açan Gülben Ergen, sosyal medyada "Gülben Ergen ne iş yapıyor bilen var mı?'' diyen kullanıcıya yılladır yaptığı işleri bir bir sıraladı.

"VERGİSİNİ ÖDEYEN VATANINA FAYDASI OLAN BİR İNSANIM"
Bir kullanıcının "Gülben Ergen ne iş yapıyor? Mesleki tanımını yapabilecek biri var mı?" sorusunu gören sanatçı, "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne ?" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyada bir takipçisinin ''Gülben Ergen ne iş yapıyor bilen var mı?'' paylaşımına verdiği yanıtla gündem oldu.

Etiketler gülben ergen şarkıcı sosyal medya takipçi
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