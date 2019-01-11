Kredi kartında taksit sayısı değişti ! Hangi üründe kaç taksit var ?
Kredi kartında taksit sayısı değişti ! Hangi üründe kaç taksit var ?
Sayısal Loto’da şaibe iddiası ! Kafaları karıştıran tarih: 5 Ocak
Sayısal Loto’da şaibe iddiası ! Kafaları karıştıran tarih: 5 Ocak
İzmir'i sel vurdu ! Karayolu sular altında
İzmir'i sel vurdu ! Karayolu sular altında
Esnafa kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu
Esnafa kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat ! Sağanak çok kuvvetli vuracak
Bu illerde yaşayanlar dikkat ! Sağanak çok kuvvetli vuracak
Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum
Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum
Kredi kartında taksit düzenlemesi
Kredi kartında taksit düzenlemesi
İzmir'de İZBAN krizi sona erdi ! Sendika ile belediye anlaştı
İzmir'de İZBAN krizi sona erdi ! Sendika ile belediye anlaştı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 11 Ocak 2019 12:36

Gülben Ergen'den aşk itirafı geldi

Gülben Ergen, bir dergini yeni yıl özel sayısı için kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Gülben Ergen'den aşk itirafı geldi
A+ A-

“Yurtdışında müzik yapmak ister misiniz” sorusuna şarkıcı, “Ben ülkemde parlayan bir yıldız olmaktan gayet memnunum. Yaşam kalitemi, vaktimi abartılı olarak çalacak her şeyi ve herkesi reddedebilirim. Dünyayı sırt çantamla, elimde kahveyle gezmeyi tercih ederim” yanıtını verdi.

"AŞK BİR İHTİYAÇTI"

 “Aşka kapıları kapadınız mı?” sorusuna “Elbette hayır” diyen Ergen, sözlerine şöyle devam etti: “Şarkı söylemeyi bıraktınız mı gibi bir soru bu. Aşk bir ihtiyaçtır, haktır, güzelleşmektir, aşk yaşama sevincidir.” Hayatındaki en büyük ‘keşke’sinin müzikle ilgili olduğunun altını çizen şarkıcı, “Keşke konservatuvar okusaydım. Nota bilgim olsaydı” dedi.

Şarkılarım benim aslımdır Gülben Ergen şarkılarını nasıl seçtiğini “Şarkılarım benim özümdür, aslımdır, yaşadıklarım ve yaşayamadıklarımdır. Söylediklerim, söyleyemediklerimiz sessiz çığlıklarımdır. İçime göre seçerim, piyasayı ya da benden beklentiyi değil, yüreğimin sesini dinlerim” sözleriyle anlattı.

aşk , itiraf , aşk bir ihtiyaç , gülben ergen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM