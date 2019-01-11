Gülben Ergen'den aşk itirafı geldi

“Yurtdışında müzik yapmak ister misiniz” sorusuna şarkıcı, “Ben ülkemde parlayan bir yıldız olmaktan gayet memnunum. Yaşam kalitemi, vaktimi abartılı olarak çalacak her şeyi ve herkesi reddedebilirim. Dünyayı sırt çantamla, elimde kahveyle gezmeyi tercih ederim” yanıtını verdi.

"AŞK BİR İHTİYAÇTI"

“Aşka kapıları kapadınız mı?” sorusuna “Elbette hayır” diyen Ergen, sözlerine şöyle devam etti: “Şarkı söylemeyi bıraktınız mı gibi bir soru bu. Aşk bir ihtiyaçtır, haktır, güzelleşmektir, aşk yaşama sevincidir.” Hayatındaki en büyük ‘keşke’sinin müzikle ilgili olduğunun altını çizen şarkıcı, “Keşke konservatuvar okusaydım. Nota bilgim olsaydı” dedi.

Şarkılarım benim aslımdır Gülben Ergen şarkılarını nasıl seçtiğini “Şarkılarım benim özümdür, aslımdır, yaşadıklarım ve yaşayamadıklarımdır. Söylediklerim, söyleyemediklerimiz sessiz çığlıklarımdır. İçime göre seçerim, piyasayı ya da benden beklentiyi değil, yüreğimin sesini dinlerim” sözleriyle anlattı.