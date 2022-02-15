Gülben Ergen'den ''bakirelik'' sorusuna olay olan yanıt

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyada bir takipçisinden gelen "bakirelik" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle son dönemde öne çıkan Gülben Ergen'in konser paylaşımlarına "Bakirelik önemli mi?" sorusu geldi. Gülben Ergen bu soruya verdiği yanıtla sosyal medya da gündem oldu.

Son olarak paylaşımına Ergen'in bir takipçisi "Bakirelik önemli mi?" yazdı. Gülben Ergen ise bu soruya yanıt vermeyi tercih etti. Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.

Sosyal medyada bu yazışmayı görenler "Haydar Dümen öldü ya kime soracağını bilememiş herhalde" yorumlarında bulundu.