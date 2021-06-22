Gülben Ergen'in yatak odası pozuyla gençlere taş çıkardı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Instagram hesabından beş milyona yakın takipçisiyle yatak odasından bir hikaye (story) paylaşımı yaptı.

Şarkıcılık kariyeri dışında rol aldığı Gülben, Dadı, Hürrem Sultan, Fırat, Marziye gibi dizilerle oyunculuğunu ispatlayan Gülben Ergen sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Ünlü şarkıcı, mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor" yorumları yapıldı. İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı: