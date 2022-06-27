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Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci

Daha önceki siyasi göndermeli skeçleriyle olay olan Güldür Güldür Show şimdi de ''dış güöler" skeciyle gündemde...

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli komedi programında ‘dış güçler’ argümanı konu edinildi. Karısını aldatan bir erkek, sadakatsizliğinin sebebini ‘dış güçlere’ bağladı. Kadının erkeğin söze başlarken “başladı yalan makinesi yine” şeklindeki çıkışı ise dikkat çekti. Sabah programına katılan bir çifti konu ala skeçte kadın, eşinin kendisini aldattığını söyledi. Ancak kocasının yaptığı savunma izleyenleri kahkahalara boğdu: “Dış güçler yaptırdı. Küresel ısınma yüzünden üstümüzü çıkarıp başka kadınlarla aynı yatağa girdik. Dış güçlerin yönlendirmesi bunlar.”

Etiketler güldür güldür dış güçler skeç
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