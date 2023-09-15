Hadise kalça dansı videolarını paylaştı ortalık yıkıldı!

Cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu kez kalça dansı yaptığı videoları birleştirip sosyal medya hesabında paylaştı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, bir yandan da tatil yapıyor. Konserlerinde giydiği cesur kıyafetlerin yanı sıra, danslarıyla da olay olan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla resmen akılları baştan aldı. Hadise, kalça dansı yaptığı videoları birleştirerek takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

14,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, sosyal medya hesabından kalça dansını paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.