  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise kalça dansı videolarını paylaştı ortalık yıkıldı!

Hadise kalça dansı videolarını paylaştı ortalık yıkıldı!

Güncelleme:

Cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu kez kalça dansı yaptığı videoları birleştirip sosyal medya hesabında paylaştı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, bir yandan da tatil yapıyor. Konserlerinde giydiği cesur kıyafetlerin yanı sıra, danslarıyla da olay olan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla resmen akılları baştan aldı. Hadise, kalça dansı yaptığı videoları birleştirerek takipçilerinin beğenisine sundu. 

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

14,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, sosyal medya hesabından kalça dansını paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Etiketler hadise kalça dansı dans hadise kalça dansı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev, iş yeri, araç, tarla, arsa satışları için emsal karar!
Adana'da korkutan deprem
Nisa Bölükbaşı sonunda sessizliğini bozdu
Prof. Dr. Ercan İstanbul, İzmir ve Mersin'in deprem riskini açıkladı
Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti
Skandal! Türkiye'nin resmi dilinin Arapça olduğunu yazdılar
Ekranların yıldız isimleri birleştiren dizi final yapıyor
Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Uydu görüntüleri felaketi gözler önüne serdi
VW efsanesi Golf GTI en dijital versiyonuyla Türkiye'de
Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet