  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Ünlü şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın bir yıla yakındır süren ilişkilerini noktaladığı iddia edildi.

Ayrılık kararını ise Yıldırım’ın aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün görüntülenen oyuncu, Hadise’nin geçmişte Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab’la ilişki yaşaması iddialarına cevap vermemişti.

Yıldırım, “İlişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna da sessiz kalarak ayrılık söylentilerini kuvvetlendirmişti. Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk ise ayrılık haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Etiketler hadise kaan yıldırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Jandarma'dan Sedat Peker'e jet yalanlama
Kullanıcılar üzgün! Twitter'da bir dönem sona erdi
Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı
Üçüncü doz yerli aşı mı olacak? Uzmanlar ikiye bölündü
Burası Adana... 15 dakikada beyaza büründü
Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
3 çocuğunun annesini üzerine benzin dökerek yaktı!
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar
Son Yaz dizisi yayın akışından kaldırıldı; Tüm sahne çekimleri iptal edildi
Bakan Çavuşoğlu tepki çeken sözlerine açıklık getirdi