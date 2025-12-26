Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve günlerdir Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Şeyma Subaşı sosyal medyada tepki çeken Kur'an-ı Kerim'li paylaşımlarının ardından video ile yeni bir açıklama yaparak "Bazen gürültülü gözükür ama içerde sadece Allah'ın terbiyesi başlıyordur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı, bazıları için de yakalama kararı verildiği; bir kısmının ise adreslerinde bulunamadığı ortaya çıkmıştı.

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Şeyma Subaşı “ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunmuş, ardından Kur’an-ı Kerim paylaşımı yapmıştı. Subaşı sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından “Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim” şeklinde açıklama yapmıştı.

Ardından sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim paylaşımında bulunmuştu.

Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz saatlerde ardı ardına paylaşımlar geldi.

Şeyma Subaşı paylaşımında "Biliyorum bir süredir sessizim, aslında her şey Allah ile aramızda yaşanır, onlar da kelimlerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum. Her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami'de geçiriyorum ve çok yakında da ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir." dedi.

Yakında Türkiye'ye döneceğini söyleyen Şeyma Subaşı, "Geçmişte bazı görüntüler, tanışıklıklar, anılar, anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller, ben artık başka bir yerdeyim ve ben bunu en çok kendime ispat ettim zaten. Hepimizin sınavları var. Bazen gürültülü gözükür ama içerde sadece Allah'ın terbiyesi başlıyordur" ifadelerini kullandı.

Subaşı açıklamalarını "Belki de bu dönem benim için bir temizlenme, durma ve kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç. Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez" diyerek noktaladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ilk kez sözlü açıklamada bulunan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir sessizim. Çünkü biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır, kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum.

Şunu söylemek isterim ki, her yıl olduğu gibi bu zamanları kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için... Şunu söylemek isterim; bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum.

Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Zaten çok paylaşıyorum biliyorum.

Başka türlü düşünseniz de önemli değil. Ve şuradan şunu söylemek isterim; hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır.

Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. Ve ben bunu en çok kendime ispat ettim zaten.

Hepimizin sınavları var, insanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur.

Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç... Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta.

Çünkü benim inancım şudur, Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez.

Ben çok inanıyorum arkadaşlar. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum, sizin inancınız, o anlayış tarzınız hiç önemli değil. Eğer bir yanlışım varsa, bir hatam varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım.



Ama bugün burada korkudan değil, ben bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ve sadece şunu bilmenizi de isterim, çok şükür ben çok iyiyim.

Çok sağlıklıyız, çok iyiyiz. Çok yakında İstanbul'dayım. Geldiğimde de daha çok, daha net, açık konuşurum. Dualarını, iyi kalpliliğini, niyetini ileten herkese teşekkür ederim. Allah hepimizin yolunu kolay kılsın."