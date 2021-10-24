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Haluk Levent ''Acil'' yazmıştı meğer yardımlarla alakası yokmuş

Haluk Levent ''Acil'' yazmıştı meğer yardımlarla alakası yokmuş

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan ünlü şarkıcı Halık Levent'in sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresi meğer "Acil" anlamında değilmiş.

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in soyadıyla ilgili detay, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen olayda, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresine vurgu yapıldı.

Levent'in sosyal medya hesaplarındaki ibareyi herkes yardımlarla ilgili sanıyordu ancak gerçek öyle çıkmadı. Ünlü şarkıcının soyadının gerçekten Acil olduğu öğrenildi. Hayranları bu detay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

KIZININ VE KARDEŞİNİN SOYADI ORTAYA ÇIKARDI

Ünlü şarkıcının Acil soyadını taşıdığı ise internet üzerinden yapılan aramalarda görüldü. Oyuncunun biyografi kısmında doğum adının Haluk Acil olduğu bilgisine yer verilirken, kızının adı ve soyadı Ela Acil, kardeşininki de Berkant Acil olarak verildi.

 

Etiketler haluk levent acil soyadı soyad ahbap
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