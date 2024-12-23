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Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Levent'e yarın anjiyo yapılacağı öğrenildi.

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki şarkıcının tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı, sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi. 

Etiketler Haluk Levent hastane anjiyo
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