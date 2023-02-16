Haluk Levent: ''TV’ye bağlanmak istedim olmadı, 500 bin TL bağışlıyorum''

AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından canlı yayına bağlanmak istediğini ancak bağlanamadığını belirterek "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 500 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası başlatıldı. 200 televizyon kanalı ve 500 radyoda canlı olarak yayınlanan yardım kampanyasına, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştiriliyor.

Son günlerde afet bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik yardımlarıyla gündemde olan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından canlı yayına bağlanmak istediğini ancak bağlanamadığını belirterek "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 500 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Levent, paylaşımında "Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Levent'in paylaşımı şu şekilde:

"TV ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum."