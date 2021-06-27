Hande Erçel leopar desenli mayosuyla olay oldu

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel leopar desenli mayosuyla objektif karşısına geçti. Güzel oyuncunun mayolu pozuna ise milyondan fazla beğeni geldi.

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel son paylaşımıyla Instagram'ı salladı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan güzel oyuncu, bu defa leopar desenli mayosuyla çekilen bir kareyi paylaştı.



Instagram'da 22.6 milyon takipçisi bulunan Erçel'in pozuna kısa sürede 1.7 milyon beğeni geldi.