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Hande Sarıoğlu böyle rest çekti: ''Ben seksiyim!''

Hande Sarıoğlu böyle rest çekti: ''Ben seksiyim!''

Spiker Hande Sarıoğlu Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan spiker ayak okşatma, şarkı söyleme gibi şeyleri dalga geçmek için yaptığını söyledi.

Oryantal dansıyla bir anda Türkiye'nin gündemie oturan sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten ayrılmasının ardından YouTube ve sosyal medya projelerine ağırlık verdi. Sarıoğlu programda yaptıklarıyla gündeme sık sık gelirken Oğuzhan Uğur'un programına da katıldı.

Oğuzhan Uğur'un programına katılıp iddialı yorumlarda bulunan Sarıoğlu göğüs dekoltesiyle ilgili haber yapılmasına dair "Ben seksiyim. Ben seksi kadın severim. Seksi kadın alerjisi olan kadınlar da var" yorumunda bulundu.

"İSTEDİĞİM GİBİ DEKOLTESİNİ GİYERİM"

Hande Sarıoğlu göğüsleriyle ilgili başka bir yorumda daha bulundu. Sarıoğlu açıklamasında "Meme dediğiniz şey; siz doğduğunuzda ananızın sizi beslediği şey aynı zamanda. Ben bu memelerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.

 

Etiketler oğuzhan uğur dekolte hande sarıoğlu seksi seksiyim
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