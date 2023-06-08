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  3. Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti

Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti

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Şarkıcı Melek Mosso, ödül törenindeki konuşması sonrası hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Kuruçeşme’de planlanan konserini iptal etti.

Sanatçı Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü “yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara” armağan eden Melek Mosso, trollerin hedefi oldu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tepkilerin ardından konserini iptal ettiğini duyuran Mosso, “Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım” dedi.

Paylaşımında, konuşmasının siyasi bir boyuta çekilmesini istemediğini belirten Mosso şu ifadelere yer verdi:

“Görüyorum ki, şu anda daha fazla birleşme zamanı. Ayrı gayrı olmadan bir olma… Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu nedenle 8 Haziran’daki konserimin iptal edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.

Sadece müzik dinlemek ve müzik yapmak isteyenlerle, hiçbir hesaplaşma olmadan yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olma amacıyla aldığım kararı anlayan ve saygı gösteren herkese teşekkür ederim. Ayrıca kırdığım ve incittiğim herkesten özür dilerim.”

Etiketler Melek Mosso ödül töreni konuşma PowerTürk Müzik Ödülleri
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