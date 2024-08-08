İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak canlı yayında birbirine girdi

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak canlı yayında karşı karşıya geldi. İbrahim Tatlıses'in "Madem Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunuyor. Benim soyadımı kullanmasın" çıkışına Dilan Çıtak "Ben büyük bir mobbinge uğruyorum. Ben kimseye 'Tatlıses' olarak gitmedim. Kendisi bana iyi gelmiyor" yanıtını verdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i canlı yayında hedef aldı. Tatlıses'in kızı Dilan'a yönelik açıklamaları sonrasında Dilan Çıtak canlı yayına bağlanarak babasına yanıt verdi.

Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Söylemezsem Olmaz programında kızı Dilan Çıtak'ın "Cem Çıtak diye yazılır 'adam' diye okunur. Bu adam bana yatlar, katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı." açıklamasına yanıt veren İbrahim Tatlıses kızı Dilan'dan 'Tatlıses' soyadını kullanmamasını istedi.

Programın canlı yayında Bilal Özcan'a mesaj atan Tatlıses, Dilan Çıtak'ın açıklamalarına "Madem Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunuyor. Benim soyadımı kullanmasın" açıklamasında bulundu.

DİLAN ÇITAK CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tatlıses'in bu sözleri sonrasında canlı yayına bağlanan Dilan Çıtak, 'Ben hiçbir zaman konuşmadım. Konuşursam ortalık karışır diye sustum. Benim sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Benim çok özel bir babam vardı. Hastayken başımda sabaha kadar bekleyen bir babam vardı. Ne yazık ki İbrahim Tatlıses'in diğer çocukları böyle bir baba sevgisine vakıf olamadılar. Geride kalan altı kardeş benim yaşadığım babalığı yaşayamadı. Ben Çıtak olarak büyüdüm. Bunca yıldır bana uygulanan mobbingin, şiddetin kimse farkında değil. Ben kariyerimden oldum. Ağlıyorum çünkü sinirlerim bozuldu.' dedi.

"BAŞKA ÇOCUKLARI YÜZÜNDEN BANA MOBBİNG UYGULADI"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Dilan Çıtak, "Ben soyadını almadım bana aldırdılar. Bu yapılan çok adaletiz ve ayıp bir şey. Ben büyük bir mobbinge uğruyorum. Ben kimseye 'Tatlıses' olarak gitmedim. Kendisi bana iyi gelmiyor. Başka çocukları yüzünden bana mobbing uyguladı. Türkiye'nin yüzde 80'i Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Benim bugün buraya bağlanmamın tek sebebi artık bunlardan çok sıkıldım." diye konuştu.

"DİLAN ÇITAK'IN TEK DERDİ İDO BEY"

Dilan Çıtak telefon bağlantısını sürdürürken programın sunucusu Bilal Özcan'a bir mesaj daha atan Tatlıses, "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" dedi.

Dilan Çıtak ise Tatlıses'in bu mesajına şu sözlerle yanıt verdi:

"Tabi İdo Bey. Annesi peşimi bırakmıyor. Annesi yapımcımı tehdit ediyor. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. Ayağınız dolanır. Yeter artık. Tatlıses kalp ameliyatına girmeden önce 6,5 milyon TL'lik arazinin imzasını Derya Tuna attırmak istedi ve Tatlıses 'Ben daha ölmedim' dedi."

Canlı yayında yaşananların ardından program apar topar reklama girdi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı

"Cem Çıtak diye yazılır 'adam' diye okunur. Bu adam bana yatlar, katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı. Öyle güzel evlatlar yetiştirdi ki bu adam... Bazı kimseler, gözümün önünde yaşayan adamın miras çetelesini tuttu. Ben konuşmuyorsam hâlâ saygımdan...