  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak canlı yayında birbirine girdi

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak canlı yayında birbirine girdi

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak canlı yayında birbirine girdi
Güncelleme:

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak canlı yayında karşı karşıya geldi. İbrahim Tatlıses'in "Madem Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunuyor. Benim soyadımı kullanmasın" çıkışına Dilan Çıtak "Ben büyük bir mobbinge uğruyorum. Ben kimseye 'Tatlıses' olarak gitmedim. Kendisi bana iyi gelmiyor" yanıtını verdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i canlı yayında hedef aldı. Tatlıses'in kızı Dilan'a yönelik açıklamaları sonrasında Dilan Çıtak canlı yayına bağlanarak babasına yanıt verdi.

Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Söylemezsem Olmaz programında kızı Dilan Çıtak'ın "Cem Çıtak diye yazılır 'adam' diye okunur. Bu adam bana yatlar, katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı." açıklamasına yanıt veren İbrahim Tatlıses kızı Dilan'dan 'Tatlıses' soyadını kullanmamasını istedi.

Programın canlı yayında Bilal Özcan'a mesaj atan Tatlıses, Dilan Çıtak'ın açıklamalarına "Madem Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunuyor. Benim soyadımı kullanmasın" açıklamasında bulundu.

DİLAN ÇITAK CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tatlıses'in bu sözleri sonrasında canlı yayına bağlanan Dilan Çıtak, 'Ben hiçbir zaman konuşmadım. Konuşursam ortalık karışır diye sustum. Benim sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Benim çok özel bir babam vardı. Hastayken başımda sabaha kadar bekleyen bir babam vardı. Ne yazık ki İbrahim Tatlıses'in diğer çocukları böyle bir baba sevgisine vakıf olamadılar. Geride kalan altı kardeş benim yaşadığım babalığı yaşayamadı. Ben Çıtak olarak büyüdüm. Bunca yıldır bana uygulanan mobbingin, şiddetin kimse farkında değil. Ben kariyerimden oldum. Ağlıyorum çünkü sinirlerim bozuldu.' dedi.

"BAŞKA ÇOCUKLARI YÜZÜNDEN BANA MOBBİNG UYGULADI"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Dilan Çıtak, "Ben soyadını almadım bana aldırdılar. Bu yapılan çok adaletiz ve ayıp bir şey. Ben büyük bir mobbinge uğruyorum. Ben kimseye 'Tatlıses' olarak gitmedim. Kendisi bana iyi gelmiyor. Başka çocukları yüzünden bana mobbing uyguladı. Türkiye'nin yüzde 80'i Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Benim bugün buraya bağlanmamın tek sebebi artık bunlardan çok sıkıldım." diye konuştu.

"DİLAN ÇITAK'IN TEK DERDİ İDO BEY"

Dilan Çıtak telefon bağlantısını sürdürürken programın sunucusu Bilal Özcan'a bir mesaj daha atan Tatlıses, "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" dedi.

Dilan Çıtak ise Tatlıses'in bu mesajına şu sözlerle yanıt verdi:

"Tabi İdo Bey. Annesi peşimi bırakmıyor. Annesi yapımcımı tehdit ediyor. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. Ayağınız dolanır. Yeter artık. Tatlıses kalp ameliyatına girmeden önce 6,5 milyon TL'lik arazinin imzasını Derya Tuna attırmak istedi ve Tatlıses 'Ben daha ölmedim' dedi."

Canlı yayında yaşananların ardından program apar topar reklama girdi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı

"Cem Çıtak diye yazılır 'adam' diye okunur. Bu adam bana yatlar, katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı. Öyle güzel evlatlar yetiştirdi ki bu adam... Bazı kimseler, gözümün önünde yaşayan adamın miras çetelesini tuttu. Ben konuşmuyorsam hâlâ saygımdan...

Etiketler İdo Tatlıses ibrahim tatlıses dilan çıtak canlı yayın kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı
Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk piyango Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk piyango MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor