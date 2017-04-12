İbrahim Toraman yine mahkemelik oldu

Eski arkadaşı Ayşe T. ile eşi eski futbolcu İbrahim Toraman'ın yasak aşk yaşadığını ileri süren Eylem Toraman hakkında bir dava daha açıldı.

Ayşe T.'nin işyerini basarak, ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Eylem Toraman, çıktığı TV programlarında en yakın arkadaşının, eşiyle birlikte olduğunu ileri sürdü. Ayşe T.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Toraman, kimseye hakaret etmediğini ileri sürdü.

Uzlaşma Bürosu'na gönderilen dosyada, iki tarafın uzlaşma teklifini reddetmesi üzerine savcılık tarafından Eylem Toraman hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Eylem Toraman'ın boşanma davasında tanıklık etmesini istediği Ayşe T.'ye konuk olduğu TV programlarında hakaret ettiği ileri sürüldü. Zincirleme olarak hakaret ettiği iddia edilen Toraman, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.