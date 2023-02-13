İfade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama

Sosyal medya hesabından deprem sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ifade vermek için adliyeye geldi. Uğur, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Uğur açıklamasında, konunun kendi kanallarından atılan tweet'ten kaynaklanmadığını belirterek "Tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatmıştı.

Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

"VERİLERİ SAVCIYLA PAYLAŞTIK"

Oğuzhan Uğur bunun üzerine bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Avukatıyla birlikte Basın Savcılığı Bürosuna ifade veren Oğuzhan Uğur, yaklaşık üç saat süren işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Uğur basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademizi verdikten çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Uğur, adliye dışında yaptığı açıklamada ise "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tabii sosyal mecralardan başlatılan başlıklarla ilgili olmadığını konunun detaylı bir şekilde kendisine anlattık, belgelerimizle, videolarımızla. Konunun bizim kanalımızdan atılan tweetle alakalı olmadığını, hatta çok çok önce ve sonra tarihlerin dahi tutmadığını, tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk kendilerine" dedi.Olayların Babala TV hesabından atılan tweetlerle ilgili olmadığını, belgeleri savcılıkla paylaşacağını ifade eden Oğuzhan Uğur özetle şunları söyledi:

"Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. Diyorlar ki 7 Şubat'ta Babala TV bir tweet atıyor. Bunun üzerine bölgede olaylar çıkıyor. İnsanlar ölüyor, ekipler bölgeyi terk ediyor. Hesap vereceksiniz, katilsiniz vs vs... Babala TV'de 500'e yakın gönüllü çalışıyor. Gece gündüz telefon başındalar. Bölgeden gelen ihbarları değerlendirip hemen teyit merkezimize götürüyorlar.

Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki; 'Uydu görüntülerini aldık, bunu insanlara duyurmamız lazım, lütfen paylaşın'. Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu Linkedin'den teyit ediyor arkadaşımız. Ve bizden bir gün önce paylaşılmış birkaç haberi görüyor. Gazeteler ve Malatya Valiliği de var açıklamalar arasında. Bunların tamamını teyit ve kabul ediyor arkadaşımız ve bu tweet'i paylaşıyor.

Bunun yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen tweet'i kaldırıyor. Tweet'ten zaten benim haberimin olması mümkün değil. Kemik ekibin haberinin olması da mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor Babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz.

Olay yani bu kaos, insanların bölgeyi terk etmesi, olaylar çıkması 11 Şubat gecesi. Biz tweeti 7 şubatta atmışız. e 1.5 saat sonra kaldırmışız. Tweet o kadar aşağıda kalmış ve o kadar az etkileşim almış ki infial yaratması mümkün değil. Ayrıca telefon çekmiyor zaten bölgede. İnternete girmek mümkün değil.

Bu bilgi de teyit edildi, zaten savcılık makamlarıyla da paylaşacağız. Bölgede bu olaylar çıktığı esnada, barajla ilgili atılan yalnız 5 tweet var. Yani bu olay sosyal mecralardan çıkmış bir durum değil. Bizimle ilgili değil, bu olay tam olarak sahadan gelen bilgilerle başlamıştır. 11'inde de bir tweet var ama olaylardan sonra atılmış."

İHA