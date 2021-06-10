İhanet iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım

Reza Zarrab'tan ihanet iddiasıyla boşanan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının ima yüklü sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Gündeş'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Ünlü sanatçı Instagram hesabından, "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" yazarak Özdemir Asaf'tan alıntı yaptı.

ZARRAB'LA YOLLARINI AYIRMIŞTI

İhanet nedeniyle boşanma davası açan Ebru Gündeş geçtiğimiz ay 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile yollarını ayırmıştı. Evliliklerini bitiren eski çiftin Alara adında bir de kızları bulunuyor.

TANIDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti.

HADİSE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Bunun üzerine açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.