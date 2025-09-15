  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan'dan açıklama geldi

İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan'dan açıklama geldi

İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan'dan açıklama geldi
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özkan, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Bir döneme damgasını vuran Geniş Aile dizisinde Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Özkan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. 

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ufuk Özkan'ın en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'bir varmış bir yokmuş' notuyla paylaştığı görüldü.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Özkan, son olarak karaciğer yetmezliği hastalığından tedavi görmesi ile gündeme gelmişti.

Özkan, organ nakli için sıraya girmişti. Rahatsızlığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu için Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. 

İlaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan, organ nakli olmasına gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

text-ad
Etiketler ufuk özkan intihar girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'ye kış erken geliyor: Lapa lapa kar yağacak! Türkiye'ye kış erken geliyor: Lapa lapa kar yağacak! Emekli, memur ve asgari ücretliler için masadaki zam oranları belli oldu Emekli, memur ve asgari ücretliler için masadaki zam oranları belli oldu Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu
Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ortalığı karıştıracak hamle AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ortalığı karıştıracak hamle Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası Kızılcık Şerbeti'nden dikkat çeken hamle! Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası Kızılcık Şerbeti'nden dikkat çeken hamle! Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi 18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor! 18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında!