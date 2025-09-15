İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan'dan açıklama geldi

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özkan, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Bir döneme damgasını vuran Geniş Aile dizisinde Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Özkan, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ufuk Özkan'ın en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'bir varmış bir yokmuş' notuyla paylaştığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Özkan, son olarak karaciğer yetmezliği hastalığından tedavi görmesi ile gündeme gelmişti.

Özkan, organ nakli için sıraya girmişti. Rahatsızlığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu için Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.

İlaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan, organ nakli olmasına gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.

UFUK ÖZKAN KİMDİR

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.