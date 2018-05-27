İrem Derici hastanede iki gün dayanabildi

İrem Derici’nin tükenmişlik sendromuna yakalanıp Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gördüğü iddia edildi.

Instagram’a “Bir ay kayıplara karışıyorum. Tişörtümü çok sordunuz, Zıbınland’den aldımlarınızla, ay über sportifimlerinizle, bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerinizle, günde 148 event gezmelerinizle, kapı baca yamultan talihsiz Facetune’larınızla sizi baş başa bırakıyorum!” yazıp ortadan kaybolan İrem Derici’nin psikolojik destek için hastaneye yattığı ileri sürüldü.

Ancak şarkıcının bu inzivaya sadece iki gün dayanabildiği ve apar topar evine döndüğü konuşuluyor.

İrem Derici çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için 12 Eylül’de hastanelik olmuş, 4 Ekim’e kadar yoğun bakımda kalmıştı.

