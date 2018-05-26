İrem Derici'den kötü haber

Instagram hesabından yayınladığı mesajda bir ay kayıplara karışacağını belirten İrem Derici, "Şu an itibariyle bir ay kayıplara karışıyorum. Çünkü hak ettim. Tişörtümü çok sordunuz, Zıbınland’den aldımlarınızla, ay über sportifimlerinizle, bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerinizle günde 148 event gezmelerinizle, kapı baca yamultan talihsiz Facetune’larınızla sizi baş başa bırakıyorum. System Overload (sistem aşırı yüklendi)" ifadelerini kullandı.

Akşam'da yer alan habere göre; ünlü şarkıcının, bu paylaşımın ardından ailesinin ısrarları üzerine Rehabilitasyon Merkezi’ne yattığı kulaktan kulağa yayıldı.

İrem Derici, çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için 12 Eylül’de hastanelik olmuş, 4 Ekim’e kadar yoğun bakımda kalmıştı. Hastaneden çıktıktan sonra "Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Soğudum ama artık sosyal medyadan” demişti.