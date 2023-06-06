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İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı
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Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi Cemre ile havalimanında karşılaştı. Kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Derici, ''Kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'' dedi.

Özel hayatı ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yıllardır bir araya gelmediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, kardeşiyle herkesi şaşkına çevirdi.

DEMET AKALIN KARDEŞLERİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Instagram hesabından babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" notunu yazdı. İrem Derici'nin kardeşini gören Demet Akalın da paylaşıma "Gerçek kardeşin mi aa ben şok" yorumunu yaptı.

 

Etiketler irem derici cemre derici
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